Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Сокровища — это хорошо. Золото, бриллианты, другие драгоценные камни и металлы. Потерянные сокровища — это еще лучше. Это тайна, часто покрытая мраком, интрига и рой охотников за затонувшими кораблями, любители покопаться в пещерах в труднодоступных районах и покорпеть над документами в пыльных библиотеках.