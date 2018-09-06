Накормить, напоить и принять роды: ТОП-5 фактов о работе бортпроводника

Эти люди заботятся о нас на высоте 10 км, кормят, поят, укрывают пледами, отвечают на вопросы и знают, что делать в случае опасности. Telegraph Travel провел целый день с бортпроводником авиакомпании Norwegian Air Крисом Джонсом и делится несколькими фактами о работе бортпроводников.