"Нас здесь быть не должно". 9 прекрасных пляжей, которые пострадали из-за людей

Delfi Turgid
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Аутер-Бенкс, Северная Каролина
"Нас здесь быть не должно". 9 прекрасных пляжей, которые пострадали из-за людей
Foto: Shutterstock

В мире много великолепных пляжей, которые обязательно понравятся даже тем, кто не поклоняется солнцу. Но, к сожалению, некоторые пляжи стали привлекать слишком много туристов. Business Insider рассказывает о девяти популярных пляжах, которые сильно испортились "благодаря" людям.

Майя-бэй, остров Пхи-Пхи-Лей, Таиланд

Власти Таиланда закрыли Майя-бэй для туристов до 30 сентября, чтобы дать пляжу отдохнуть от толп людей и вернуть его к жизни. Вышедший на экраны в 1998 году триллер "Пляж" с Леонардо Ди Каприо проложил людям дорогу к этой красивой бухте, и с тех пор туристы устремляются туда нескончаемым потоком. По данным The Telegraph, бухту посещает до 5000 отдыхающих в день.

Советник Департамента национальных парков Таиланда сказал, что ежедневный наплыв лодок, которыми прибывают туристы, наносит ущерб коралловым рифам и всей экосистеме залива.

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Аутер-Бенкс, Северная Каролина

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Delfi Turgid

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