Туристические эксперты Post Office подсчитали стоимость ряда товаров и услуг, приобретаемых отдыхающими на европейских морских курортах. Речь, в частности, идет о чашке кофе, бутылке пива, кока-коле, бокале вина, солнцезащитном креме, обеде из трех блюд на двоих и других расходах.

Они выяснили, что на Солнечном Берегу такой набор обойдется примерно в 44 евро. Всего в рейтинг включили восемь направлений с максимальными затратами до 95 евро.

На втором месте — регион Алгарви в южной Португалии с результатом почти в 70 евро. Замыкает топ-3 испанский район Коста-дель-Соль (около 72 евро).

На четвертой строчке находится курорт Мармарис на юго-западе Турции. Стоимость пляжного отдыха там оценивается в 80,4 евро. Пятая позиция досталась городу Пафос на Кипре — 88 евро. В топ-8 рейтинга также вошли испанская туристическая зона Коста-Бланка (89 евро), хорватский город Пореч (93 евро) и кипрский населенный пункт Лимасол (94,3 евро).

В январе специалисты Post Office назвали Алгарви наиболее дешевым туристическим направлением на 2017 год. Солнечному Берегу досталась вторая строчка рейтинга из 12 регионов.