Названы 9 лучших нудистских пляжей Европы

Команда популярного в Великобритании сайта скидок изучила отзывы путешественников на TripAdvisor и опубликовала рейтинг нудистских пляжей Европы, пишет портал 34travel.me.

Оказывается, самый приятный для того, чтобы позагорать нагишом, пляж находится на Турецкой Ривьере: он называется Patara, и здесь можно не только принять солнечные ванны и искупаться в чем мать родила, но и потусоваться на пенной вечеринке для нудистов.

Второе место занял пляж Little Banana на острове Скиатос в Греции. Путешественникам особенно нравится, что здесь предостаточно лежаков, так что жариться на солнце – просто идеально.

На третьей строчке оказался Buhne 16 – один из самых старых нудистских пляжей в Германии. Посетители ценят его за удаленность от туристических мест и отмечают, что тюленей здесь иногда больше, чем людишек.

Топ-9 лучших нудистских пляжей Европы: