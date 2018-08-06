Названы 9 лучших нудистских пляжей Европы

Delfi Turgid
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Названы 9 лучших нудистских пляжей Европы
Foto: Reuters/Scanpix

Команда популярного в Великобритании сайта скидок изучила отзывы путешественников на TripAdvisor и опубликовала рейтинг нудистских пляжей Европы, пишет портал 34travel.me.

Оказывается, самый приятный для того, чтобы позагорать нагишом, пляж находится на Турецкой Ривьере: он называется Patara, и здесь можно не только принять солнечные ванны и искупаться в чем мать родила, но и потусоваться на пенной вечеринке для нудистов.

Второе место занял пляж Little Banana на острове Скиатос в Греции. Путешественникам особенно нравится, что здесь предостаточно лежаков, так что жариться на солнце – просто идеально.

На третьей строчке оказался Buhne 16 – один из самых старых нудистских пляжей в Германии. Посетители ценят его за удаленность от туристических мест и отмечают, что тюленей здесь иногда больше, чем людишек.

Топ-9 лучших нудистских пляжей Европы:

  1. Patara, Турция
  2. Little Banana, Греция
  3. Buhne 16, Германия
  4. Red Beach, Греция
  5. Valalta Beach, Хорватия
  6. Es Tren, Майорка
  7. Plage de Tahiti, Франция
  8. Paradise Beach, Греция
  9. Porto Ferro, Италия

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