В топ-5 вошли Лондон, Рим, Берлин, Дублин и Мадрид.

В списке европейских городов с самым дорогим такси оказались Лондон, Рим, Берлин, Дублин, Мадрид, Париж и Прага. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного сервисом worldtaximeter.com.

Оценка была сделана на основе стоимости поездки длиной в 4 километра днем в будний день.

Так, в Лондоне поездка от Трафальгарской площади до Альберт‑холла обойдется в 11 фунтов.

В Риме поездка от площади Святого Петра до Порта Портезе стоит 12 евро.

В Берлине добраться от Потсдамер Платц до Александерплац на такси можно за 11 евро.

В Дублине проехать от Тринити‑колледжа до зоопарка можно за 8,6 евро.

Цена на поездку в такси в Мадриде и Париже немногим меньше. В испанской столице от музея Прадо до Королевского дворца можно добраться за 8,3 евро, а в Париже от Лувра до Триумфальной арки — за 8 евро.