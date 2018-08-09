Названы лучшие города для туристов-вегетарианцев

Delfi Turgid
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Названы лучшие города для туристов-вегетарианцев
Foto: Shutterstock

Туристический портал Alternative Travelers провел исследование и назвал города Европы, в которых больше всего ресторанов для вегетарианцев.

Как пишет портал "Туристер.ру", лидером рейтинга стал Лондон – здесь открыто 120 ресторанов, подающих исключительно растительные блюда. Лишь за прошедший год в британской столице появилось 44 новых заведения.

Вторая строка принадлежит Берлину с 61 вегетарианским рестораном. За минувший год здесь открылись 6 таких точек питания.

На третьем месте – Прага, число вегетарианских заведений тут увеличилось на 12 за год и достигло 52-х.

Эксперты сайта также обратили внимание на итальянский Милан, где годом ранее вообще не было вегетарианских ресторанов, а теперь их 26. Милан занял 8-ю строку в рейтинге.

Кроме этих городов в перечень были включены Париж, Варшава, Мадрид, Амстердам, Будапешт и Вена.

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Топ-6 соусов без яиц и молочных продуктов

Вегетарианский плов

Вегетарианский плов

Svaigie kvinojas salāti

Салат с помидорами, киноа и гранатом

Зеленый гаспачо - холодный суп из цуккини с огурцами

Зеленый гаспачо - холодный суп из цуккини с огурцами

Салат из моркови с обжаренными семечками

Салат из моркови с обжаренными семечками

Cukīni, redīsu un piparmētru salāti ar citronu mērci

Салат из цуккини, редиса и рукколы

Постный щавелевый холодный суп

Постный щавелевый холодный суп

Салат из брокколи с яблоками

Салат из брокколи с яблоками

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Зеленый салат с редисом и черемшой

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Delfi Turgid

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