Названы лучшие города для туристов-вегетарианцев

Туристический портал Alternative Travelers провел исследование и назвал города Европы, в которых больше всего ресторанов для вегетарианцев.

Как пишет портал "Туристер.ру", лидером рейтинга стал Лондон – здесь открыто 120 ресторанов, подающих исключительно растительные блюда. Лишь за прошедший год в британской столице появилось 44 новых заведения.

Вторая строка принадлежит Берлину с 61 вегетарианским рестораном. За минувший год здесь открылись 6 таких точек питания.

На третьем месте – Прага, число вегетарианских заведений тут увеличилось на 12 за год и достигло 52-х.

Эксперты сайта также обратили внимание на итальянский Милан, где годом ранее вообще не было вегетарианских ресторанов, а теперь их 26. Милан занял 8-ю строку в рейтинге.

Кроме этих городов в перечень были включены Париж, Варшава, Мадрид, Амстердам, Будапешт и Вена.