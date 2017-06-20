По данным исследования, проведенного институтом экономики и мира, наиболее спокойная обстановка сложилась в Исландии. Исландия остается самой мирной страной с 2008 года. Также высокий индекс спокойствия отмечается у Новой Зеландии, Португалии, Австрии и Дании.

Особое влияние на положение стран в рейтинге оказали действия террористов, что было отдельно отмечено в докладе института. Так, Бельгия оказалась лишь на 19-ом месте из-за повышенной террористической угрозы.

По данным исследования, количество смертей, связанных с терроризмом, в некоторых странах выросло на 900% в с 2007 года. Больше всего этот показатель увеличился в Турции, Франции и Бельгии.

Самой опасной страной по прежнему остается Сирия. За ней следуют Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.

Всего в рейтинг вошли 163 государства. Посмотреть всю карту Global Peace Index можно здесь.