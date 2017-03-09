Всемирная организация здравоохранения, проанализировав уровень загрязнения воздуха, подготовила доклад об экологическом состоянии городов мира. В списке оказались как самые чистые столицы, так и самые "токсичные".

Британское издание The Telegraph на основе доклада Всемирной организации здравоохранения составило рейтинг из десяти самых экологически чистых мировых столиц. Возглавляет его шведский Стокгольм, который уже к 2050 году планирует отказаться от использования ископаемого топлива — это нефть, уголь, газ и другие горючие вещества.

За Стокгольмом следует новозеландская столица Веллингтон, власти которого приступили к реализации масштабных программ в области энергоэффективности и проектам по управлению отходами.

Тройку замыкает австралийская Канберра с населением в 400 000 человек, которое дает столице преимущество над, например, схожим по площади Амстердамом, где проживают в два раза больше людей. Как отмечает издание, Канберра заработала статус самой скучной столицы. Это простительно: воздух в ней все-таки очень чистый.

На четвертой позиции разместилась Оттава (Канада), а на пятой — шотландский Эдинбург. В десятку в порядке убывания также были включены Монтевидео (Уругвай), Таллинн (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

Самой загрязненной из мировых столиц был признан Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В антирейтинг также вошли Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).

Всемирная организация здравоохранения, формируя рейтинг, полагался на данные о норме концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5, которые находятся в воздухе городов во взвешенном состоянии. Норма, установленная Всемирной организацией здравоохранения, составляет 25 мкг / 1м³.