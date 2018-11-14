Названы самые экстремальные аттракционы мира

Delfi Turgid
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Названы самые экстремальные аттракционы мира
Foto: Vida Press

Если вы поклонник экстремальных развлечений, то самое время присмотреться к списку, который составило издание "РИА Новости". Как пишет портал "Туристер.ру", со ссылкой на него, на первом месте оказались качели Giant Canyon Swing из штата Колорадо (США), установленные над пропастью глубиной 400 м. Аттракцион развивает скорость 800 км/ч.

Вторую строку рейтинга занимает похожее сооружение — качели SochiSwing в Сочи, установленные на высоте 170 м над обрывом.

Третье место досталось катапульте Nevis Catapult из Квинстауна в Новой Зеландии. Она — самая крупная и самая опасная в мире из себе подобных. Скорость аттракциона — 100 км/ч. На четвертой строке списка ещё одна катапульта — Big Shot из Лас-Вегаса, которая стоит на обзорной площадке одного из отелей на высоте 329 м. В список было включено ещё одно сооружение, находящееся в Лас-Вегасе, — карусель Insanity, которая работает на высоте 300 м и на расстоянии 18 м от здания.

Далее в рейтинге следуют американские горки, наиболее экстремальная из которых находится в Японии, в Яманаси. Горка под названием Takabisha — рекордсмен из Книги рекордов Гиннеса: её высота 43 м, а скорость — до 100 км/ч, при этом угол падения здесь — 121 градус, что вызывает почти космические перегрузки. В перечень попали также горки Kingda Ka из Нью-Джерси, Formula Rossa из Абу-Даби и Mega Coaster Hyperion из Затора.

Среди водных горок наиболее опасной сочли Leap of Faith из Дубая (ОАЭ), где посетители смогут совершить вертикальное падение с высоты 27.5 м, после чего скользить по прозрачному туннелю в окружении морских обитателей.

Несколько позиций в рейтинге занято зиплайнами, в частности эксперты выделили аттракционы Xline Dubai Marina в Дубае и Zip Now в Лондоне.

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Delfi Turgid

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