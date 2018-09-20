Названы самые красивые места России

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Названы самые красивые места России
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Издание РИА Новости опубликовало список топ-10 самых красивых мест России. На первом месте в рейтинге живописных достопримечательностей оказалось озеро Эльтон в Волгоградской области. По словам фотографа Елены Щипковой, это похоже на другую планету, где все вокруг сделано из соли.

Также в список вошли Национальный парк "Таганай" в Челябинской области и плато Путорана в Красноярском крае.

Помимо этого, самыми красивыми российскими пейзажами признали Кучерлинское озеро (Республика Алтай), Шиханы в Башкортостане, река Чусовая в Пермском крае, система озер Селигер, Убсунурская котловина в республике Тыва, мыс Тарханкут в Крыму и горный массив Хибины в Мурманской области.

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