Названы самые красивые места России

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Издание РИА Новости опубликовало список топ-10 самых красивых мест России. На первом месте в рейтинге живописных достопримечательностей оказалось озеро Эльтон в Волгоградской области. По словам фотографа Елены Щипковой, это похоже на другую планету, где все вокруг сделано из соли.