Названы самые красивые места России

Издание РИА Новости опубликовало список топ-10 самых красивых мест России. На первом месте в рейтинге живописных достопримечательностей оказалось озеро Эльтон в Волгоградской области. По словам фотографа Елены Щипковой, это похоже на другую планету, где все вокруг сделано из соли.
Также в список вошли Национальный парк "Таганай" в Челябинской области и плато Путорана в Красноярском крае.
Помимо этого, самыми красивыми российскими пейзажами признали Кучерлинское озеро (Республика Алтай), Шиханы в Башкортостане, река Чусовая в Пермском крае, система озер Селигер, Убсунурская котловина в республике Тыва, мыс Тарханкут в Крыму и горный массив Хибины в Мурманской области.