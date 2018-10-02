Названы самые крупные аэропорты мира в 2018 году

В рейтинге учитывались число стыковок прибывающих и вылетающих рейсов в течение шести часов, а также общее количество направлений, по которым из конкретного аэропорта летают самолеты. В топ-50 преобладают американские воздушные гавани – 13 аэропортов.

Стали известны крупнейшие аэропорты в мире в 2018 году и этот список возглавила британская воздушная гавань – Лондон. Исследование, проведенное Megahubs International Index, охватило 200 крупнейших аэропортов.

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