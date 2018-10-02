Названы самые крупные аэропорты мира в 2018 году

Delfi Turgid
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Названы самые крупные аэропорты мира в 2018 году
Foto: Shutterstock

Стали известны крупнейшие аэропорты в мире в 2018 году и этот список возглавила британская воздушная гавань – Лондон. Исследование, проведенное Megahubs International Index, охватило 200 крупнейших аэропортов.

Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. Хитроу (Лондон)
  2. О’Хара (Чикаго)
  3. Франкфурт (Германия)
  4. Схипхол (Амстердам)
  5. Торонто (Канада)
  6. Лос-Анджелес (США)
  7. Атланта (США)
  8. Сингапур
  9. Шарль-де-Голль (Париж)
  10. Сукарно-Хатта (Джакарта)

В рейтинге учитывались число стыковок прибывающих и вылетающих рейсов в течение шести часов, а также общее количество направлений, по которым из конкретного аэропорта летают самолеты. В топ-50 преобладают американские воздушные гавани – 13 аэропортов.

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Delfi Turgid

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