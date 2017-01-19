Всего в прошлом в мире было отменено 15 249 рейсов, а задержано 161 360 вылетов. Об этом пишут Рамблер/Путешествия, со сслыкой на агентство FlightStats, занимающееся отслеживанием времени вылета авиакомпаний из аэропортов по всему миру.

Больше всего шансов столкнуться с отменой вылета у пассажира в Северной Америке. По данным исследования, половина (7632 вылета) всех отмененных рейсов было именно в этом регионе. Задержано в Северной Америке было 62 795 рейсов — это 39 % от общемирового показателя. Основные причины отмены и задержки рейсов — погодные условия.

Наибольшее количество отмененных рейсов зафиксировали в аэропорту Charlotte Douglas International (Северная Каролина, США) — 505 вылетов. По задержанным рейсам лидирует Hartsfield‑Jackson Atlanta International Airport (Джорджия, США) — 2505 самолетов вылетели не по расписанию.

На Европу приходится 16 % отмененных рейсов (2396) и 19 % задержанных (30 039). Причем лидерами по задержанным и отмененным рейсам стал один аэропорт — стамбульский аэропорт Ататюрк. За год там отменили 606 рейсов, а задержали 378. Второе место по этим показателем заняла другая стамбульская гавань — аэропорт Сабихи Гекчен, где отменили 91 рейс и задержали 302.

В Азии самыми непунктуальными аэропортами признаны китайские воздушные гавани.