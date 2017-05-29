По данным экспертов, Лувр в прошедшем году посетили 7 миллионов человек. На втором месте расположился Метрополитен-музей в Нью-Йорке, а замыкает тройку лидеров Британский музей в Лондоне.

В десятку мирового рейтинга также попали Национальная галерея в Лондоне, музей Ватикана, Тейт Модерн и Национальная художественная галерея в Вашингтоне, Эрмитаж в Петербурге.

Издание также отмечает, что после серии террористических актов посещаемость музеев Парижа и Брюсселя снизилась. А вот музеи Мадрида, наоборот, на подъеме. За прошлый год Центр искусств королевы Софии посетили 3,7 миллиона человек, а Прадо преодолел порог в 3 миллиона первый раз за пять лет. Самым популярным музеем современного искусства в мире остается галерея Тейт Модерн.