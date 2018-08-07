Названы самые раздражающие привычки туристов

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Названы самые раздражающие привычки туристов
Foto: Pixabay

Онлайн-турагентство Agoda провело опрос среди клиентов из разных стран и составило рейтинг привычек путешественников, которые раздражают других туристов больше всего.

Как пишет портал Turist.ee, больше всего опрошенных (57 процентов) назвали худшей привычкой путешественников шуметь. На втором месте оказалась привычка постоянно пользоваться мобильным телефоном. Чуть меньше 50 процентов респондентов заявили, что худшее поведение туристов, свидетелями которого они были, — это проявление неуважения к чужим обычаям.

Четвертое место заняла привычка застревать между большими туристическими группами — на это пожаловались 36 процентов опрошенных. Замыкает пятерку с результатом в 23 процента привычка постоянно делать селфи, пишет NewsHub.

При этом результаты опроса сильно разнятся в зависимости от страны происхождения туристов. Так, например, китайские туристы более толерантно относятся к любителям селфи — они раздражают лишь 12 процентов путешественников из Поднебесной. Главной же проблемой для азиатских туристов является неуважение к чужой культуре и обычаям: это раздражает 63 процента сингапурских путешественников и 61 процент малайских туристов.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Все секреты Риги!

Мир роскошных вилл – Межапарк. Что скрывается в тени сосен?
ФОТО. В Тукумсе прошло крупнейшее авиашоу в Балтии

ФОТО. В Тукумсе прошло крупнейшее авиашоу в Балтии

Впервые будет создана карта маршрута водного туризма на протяжении всей Даугавы

Впервые будет создана карта маршрута водного туризма на протяжении всей Даугавы

10-11 августа в Юрмале состоится ночная экспедиция для детей

10-11 августа в Юрмале состоится ночная экспедиция для детей "Не рассказывай сказочки!"

Названы самые раздражающие привычки туристов

Названы самые раздражающие привычки туристов

С попугаем, одним глазом и ногой: Топ-6 пиратских стереотипов (и откуда они взялись)

С попугаем, одним глазом и ногой: Топ-6 пиратских стереотипов (и откуда они взялись)

подробнее
Цветик-семицветик мирового масштаба: Топ-9 самых красивых ботанических садов в мире

Цветик-семицветик мирового масштаба: Топ-9 самых красивых ботанических садов в мире

Названы 9 лучших нудистских пляжей Европы

Названы 9 лучших нудистских пляжей Европы

Названы самые раздражающие привычки туристов

Названы самые раздражающие привычки туристов

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Американский остров, который когда-то был русским

Американский остров, который когда-то был русским

подробнее