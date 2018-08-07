Названы самые раздражающие привычки туристов

Онлайн-турагентство Agoda провело опрос среди клиентов из разных стран и составило рейтинг привычек путешественников, которые раздражают других туристов больше всего.

Как пишет портал Turist.ee, больше всего опрошенных (57 процентов) назвали худшей привычкой путешественников шуметь. На втором месте оказалась привычка постоянно пользоваться мобильным телефоном. Чуть меньше 50 процентов респондентов заявили, что худшее поведение туристов, свидетелями которого они были, — это проявление неуважения к чужим обычаям.

Четвертое место заняла привычка застревать между большими туристическими группами — на это пожаловались 36 процентов опрошенных. Замыкает пятерку с результатом в 23 процента привычка постоянно делать селфи, пишет NewsHub.

При этом результаты опроса сильно разнятся в зависимости от страны происхождения туристов. Так, например, китайские туристы более толерантно относятся к любителям селфи — они раздражают лишь 12 процентов путешественников из Поднебесной. Главной же проблемой для азиатских туристов является неуважение к чужой культуре и обычаям: это раздражает 63 процента сингапурских путешественников и 61 процент малайских туристов.