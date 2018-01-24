Не Амстердамом единым: 7 голландских городов, в которых стоит побывать

Delfi Turgid
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Утрехт: потрясающая архитектура
Не Амстердамом единым: 7 голландских городов, в которых стоит побывать
Foto: Shutterstock

Амстердам со своими богатейшими музеями, старинной и современной архитектурой и россыпью магазинчиков и кафе — идеальный выбор для поездки на выходные. Однако Амстердам — это еще не все Нидерланды. Rough Guides рассказывает о других, менее известных городах страны тюльпанов, но не менее интересных и живописных.

Леуварден: для культурного шока

Не Амстердамом единым: 7 голландских городов, в которых стоит побывать
Foto: Shutterstock

В 2018 году административный центр Фрисландии станет культурной столицей Европы, а посетив многочисленные увлекательные музеи города и увидев его улицы с колоритным стрит-артом, легко понять почему.

Над оживленной площадью Wilhelminaplein, где по пятницам устраивается рынок, возвышается Фризский музей. Здесь выставлены произведения искусства, рассказывается история провинции, а также есть раздел, посвященный движению Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Леуварден — родной город танцовщицы Маргареты Зелле, известной как Мата Хари и казненной за шпионаж в 1917 году. Мата Хари увековечена в танцующей статуе в центре города.

Чтобы насладиться видом на крыши и дома Леувардена, поднимитесь по лестнице на колокольню Олдехов — эта башня немного накренилась, что роднит ее с Пизанской. Из-за просадки строительство башни было остановлено еще в 1533 году.

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Утрехт: потрясающая архитектура

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Delfi Turgid

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