Не более 40 тысяч! Допуск туристов в Тадж-Махал решили ограничить

Delfi Turgid
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Не более 40 тысяч! Допуск туристов в Тадж-Махал решили ограничить
Foto: AP/Scanpix
Lenta.ru

Власти Индии намереваются ограничить доступ к одному из самых знаменитых архитектурных памятников в мире — мавзолею Тадж-Махал в Агре. Об этом сообщает South China Morning Post.

Предлагаемая мера призвана обеспечить сохранность исторического памятника. Он построен из белого мрамора, который истирается, загрязняется и повреждается посетителями. Их число только в 2016 году составило более 6,5 миллиона человек, большинство из которых — индийцы.

В случае, если проект нормативного акта будет принят, максимальное число посетителей-индийцев в Тадж-Махале ограничат до 40 тысяч человек в день: в настоящее время в выходные и праздники их число достигает 70 тысяч. На иностранных туристов ограничение распространять не предполагается. Иностранцы платят за вход в мавзолей 1000 рупий (около 16 долларов), тогда как индийцам билет обходится в 40 рупий.

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна. Построен по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Сам Шах-Джахан также похоронен в этом мавзолее.

Архитектура памятника сочетает элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой «жемчужина мусульманского искусства Индии, один из общепризнанных шедевров архитектурного наследия, которым восхищаются во всем мире».

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Delfi Turgid

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