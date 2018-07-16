Не ходите, дети, в Африку гулять: 11 опасных мест в мире

Delfi Turgid
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Гавайи
Не ходите, дети, в Африку гулять: 11 опасных мест в мире
Foto: Pixabay

В Ирак или Северную Корею в отпуск обычно не ездят, но это не единственные страны, где путешествия могут быть опасными и даже смертельными. Reader's Digest рассказывает о 11 самых опасных местах на земле.

Индия

Не ходите, дети, в Африку гулять: 11 опасных мест в мире
Foto: Pixabay

Сильная разница между социальными классами и уровнем обеспеченности способствует повышению воровства и мошенничества в стране, но это не самая большая угроза — проблема в медицинской безопасности. В своем рейтинге безопасности посещения Госдеп США присвоил Индии второй уровень (первый уровень — у стран с наименьшим уровнем риска, четвертый — у стран, куда категорически не рекомендуется ехать) из-за загрязнения воздуха и воды, частых заболеваний брюшным тифом, а также вируса Нипах. Если вы все-таки очень решительно настроены на поездку, то перед путешествием посетите вашего врача и обсудите, какие прививки вам необходимо сделать и какие медикаменты взять с собой. Также обязательно оформите страховку для путешествий.

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Гавайи

Source info

Delfi Turgid

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