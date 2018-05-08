Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 12
Непал
Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете
Foto: Shutterstock

Если все основные туристические маршруты вами уже протоптаны, то пора отправляться на поиски чего-то нового. Reader's Digest рассказывает о нескольких странах, которые стоит посетить, несмотря на их когда-то бывшую репутацию "опасных государств".

Никарагуа

Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете
Foto: Shutterstock

Было время, когда Никарагуа знали как страну в зоне войны и крайней бедности, но уже более 30 лет эта страна живет в мире. Сейчас здесь процветает туризм, восстанавливается экономика и Никарагуа считается одной из самых безопасных стран в Центральной Америке, согласно данным ООН.

Пока весь поток туристов притягивает соседняя Коста-Рика, гости Никарагуа могут сполна насладиться пышной тропической красотой здешней природы без необходимости пробираться сквозь толпы приезжих. А посмотреть здесь есть на что — горные гряды, тропические маршруты, природные заповедники и прогулки по шести активным вулканам. Если вы не любите пеший туризм, то можете понежиться на белоснежных пляжах Сан-Хуан-дель-Сур или исследовать яркую архитектуру в самом популярном городе — Гранаде.

Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете
Foto: Shutterstock

Сюда приезжают за нетронутой красотой природы, гостеприимством местных жителей, аутентичной кухней и очень низкими ценами.

1 12
Непал

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Топ-10 мест в Европе, в которых можно и нужно побывать бесплатно

Топ-10 мест в Европе, в которых можно и нужно побывать бесплатно

Летаем с умом: 15 вещей, которые не стоит покупать в аэропортах

Летаем с умом: 15 вещей, которые не стоит покупать в аэропортах

Не ходите, дети, в Африку гулять. 13

Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете

ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои

ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои

ФОТО. Палатка-

ФОТО. Палатка-"пузырь" в Булдури — возможно, самая необычная гостиница Латвии (2)

Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

Не пропустите: Топ-5 летних мероприятий в столице Литвы

Не пропустите: Топ-5 летних мероприятий в столице Литвы

подробнее
ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои

ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (82)

ФОТО. Палатка-

ФОТО. Палатка-"пузырь" в Булдури — возможно, самая необычная гостиница Латвии (2)

Путешествуем по Латгалии: 12 красивейших природных троп для незабываемых прогулок

Путешествуем по Латгалии: 12 красивейших природных троп для незабываемых прогулок

Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

подробнее