Не пропустите: Топ-5 летних мероприятий в столице Литвы

Лето уже не за горами, и к нему надо у начать готовиться! В Вильнюсе летним вечером можно будет посетить одно из множества проходящих мероприятий, о которых рассказывает Vilnius-tourism.lt.

Итак, лето в столице Литвы просто невозможно себе представить без:

"ArtVilnius"

Foto: © A. Smailytės nuotr.

7-10 июня 2018 г.

"ArtVilnius" — единственная в Литве и крупнейшая в Восточной Европе ярмарка современного искусства. Каждый год она трансформирует пространства конференц-центра Litexpo в огромный выставочный зал, в котором можно найти галереи современного искусства и представителей учреждений искусства, а также отдельных художников.

"Ночь культуры"

Foto: © DELFI / Domantas Pipas

15 июня 2018 г.

Вильнюсский фестиваль одной ночи проходит в июне. В это время улицы старого города заполняются людьми, которые следуют из одной точки фестиваля в другую. Посетителей ожидают бесплатные выступления, выставки и световые шоу, на которые можно попасть только раз в год.

Праздник песни по случаю столетия Литвы

Foto: © Archyvo nuotr.

1-6 июля 2018 г.

Проходящий каждые 4 года Праздник песни из-за его исключительной красоты и ценности ЮНЕСКО признал шедевром Мирового устного и нематериального культурного наследия. В 2018 г. современному Литовскому государству исполнилось 100 лет, и это особый случай отметить этот юбилей народными песнями и танцами.

"Midsummer Vilnius Festival"

Foto: © DELFI / Andrius Ufartas

16-27 июля 2018 г.

На одну неделю июля двор Дворца правителей Литвы станет основной сценой фестиваля "Midsummer Vilnius". Посетителей ожидает 10 выступлений, среди них – концерт Андрюса Мамонтоваса, "Гамлет" Шекспира (режиссер Оскарас Коршуновас), а также шоу шведской группы электронной музыки Little Dragon.

"Vilnius Burger Fest"

Foto: © DELFI / Karolina Pansevič

26 июля 2018 г.

Гости столицы отмечают, что жители Вильнюса очень любят гамбургеры. Поэтому неудивительно, что в городе появилось мероприятие, посвященное этому блюду. "Vilnius Burger Fest" сплотит в одном месте лучшие рестораны столицы и предложит попробовать как завоевавшие популярность, так и приготовленные только для этого мероприятия гамбургеры.