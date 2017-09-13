Не Сигулдой единой: 10 мест в Европе, где осень особенно прекрасна

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Хочется насладиться настоящей золотой осенью, но сделать это за пределами Латвии? Вот, по версии портала Skyscanner, 10 мест в Европе, в которых можно насладиться не менее прекрасной осенью, чем та, которую мы каждый год ездим наблюдать в Сигулду.
1. Тоскана, Италия
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Осень в Тоскане долгая — начинается в последнюю неделю сентября и длится до конца декабря. Разумеется, "в комплекте" идут многочисленные винные и гастрономические фестивали и праздники, теплая по латвийским меркам погода и красочные виноградники.
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