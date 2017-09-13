1. Тоскана, Италия

Не Сигулдой единой: 10 мест в Европе, где осень особенно прекрасна
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Осень в Тоскане долгая — начинается в последнюю неделю сентября и длится до конца декабря. Разумеется, "в комплекте" идут многочисленные винные и гастрономические фестивали и праздники, теплая по латвийским меркам погода и красочные виноградники.