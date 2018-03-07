Не только цветы и конфеты: 20 лучших стран для женщин

8 марта - это не просто день, в который на территории бывшего СССР было принято дарить женщинам цветы и подарки. Исторически день появился как день солидарности женщин в борьбе за равноправие. С тех пор утекло много воды и положение женщин в разных странах изменилось. Эксперты составили рейтинг U.S. News & World Report — это рейтинг стран, составленный на основе данных об уровне жизни. В частности, аналитики выделили список лучших стран для женщин на основе ответов более 9 тыс. женщин, проживающих в разных странах мира.

В числе параметров, по которым оценивались страны, такие как гендерное равенство, безопасность, прогресс, равенство доходов, соблюдение прав человека. Вот 20 странах, где женщинам живется лучше всего.

20. Португалия

По состоянию на апрель 2015 г. 34,8% парламентариев были женщинами. Тем не менее в стране по-прежнему существует разница в оплате труда. Португалия занимает 33-е место из 144 в отчете 2017 Global Gender Gap Report.

19. Италия

Итальянская конституция 1948 г. утверждает, что у женщин равные права с мужчинами. А в 2017 г. на государственном телевидении было отменено шоу в связи с сексистскими высказываниями. При этом Италия занимает 82-е место из 144 стран в рейтинге равенства прав на работу, в политике, образовании и здравоохранении.

18. Испания

Во время Франко с 1939 по 1975 гг. права женщин серьезно нарушались. Аборты, разводы и контрацепция были запрещены. Теперь Испания является страной, где идет борьба с насилием и неравенством в оплате труда.

17. Япония

После окончания Второй мировой войны японские женщины были признаны равными мужчинам в правах. Страна начинает инвестировать в женскую рабочую силу и вовлекать в нее все больше женщин.

16. США

Согласно данным Inter-Parliamentary Union США занимают лишь 100-е место в мире по количеству женщин в правительстве, несмотря на то что женщины составляют более половины населения страны.

15. Ирландия

Согласно публикации 2015 г. Education and Training Monitor Еврокомиссии в Ирландии больше женщин получают высшее образование, чем мужчины (58,6% к 45,1% соответственно). При этом женщины сталкиваются с большим числом проблем, когда им приходится возвращаться к образованию после рождения ребенка, так как уход за детьми в детских садах - это дорого, а доступ к таким услугам в Ирландии ограничен.

14. Франция

Франция получила довольно высокие оценки за соблюдение прав человека. Здесь очень влиятельная культура и хорошо развитая экономика.

13. Великобритания

Великобритания получила высокие оценки за культурный престиж. Тем не менее стране есть над чем работать в области равенства оплаты труда.

12. Австрия

Несмотря на то что Австрия не является членом Комиссии ООН по статусу женщин, она играет важную роль в реализации конвенции о борьбе с насилием против женщин и с домашним насилием.

11. Люксембург

Люксембург поддерживает инициативу Would politics suit you madam? ("Политика устроит вас, мадам?"), направленную на то, чтобы повысить число женщин в правительстве.

10. Германия

Германия получила самый высокий балл за уровень развития предпринимательства. Сейчас Германию возглавляет Ангела Меркель, которая является канцлером с 2005 г.

9. Новая Зеландия

В 1893 г. Новая Зеландия стала первой страной в мире, в которой женщины имели право голосовать в парламентский выборах. И вот уже 125 лет женщины в этой стране имеют такие же права, что и мужчины.

8. Австралия

Австралия добилась не только значительных результатов в легализации однополых браков в 2017 г., но также она имеет одинаковую продолжительность жизни для мужчин и женщин.

7. Швейцария

Швейцария занимает 1-е место в отчете U.S. News & World Report's Best Countries list, так как она обходит многие страны по уровню безопасности, защиты окружающей среды, правам человека, уровню образования, здравоохранения и экономической стабильности.

6. Канада

Министр финансов в 2018 г. объявил новый план расходов, который называется "Equality + Growth, A Strong Middle Class". Этот план направлен на развитие женщин и внедрение как можно больше женщин в рабочую силу.

5. Финляндия

Большинство североевропейских стран отличаются тем, что здесь неукоснительно соблюдаются права человека. Финляндия не стала исключением. Она занимает 3-е место из 144 в рейтинге 2017 Global Gender Gap Report.

4. Нидерланды

Нидерланды в течение долгого времени считались лидером в области гендерного равенства, так как политика эмансипации 1978 г. привела к тому, что женщины получили практически равные права с мужчинами. Сейчас страна выступает за права ЛГБТ-сообщества.

3. Норвегия

Норвегия получила высокие баллы практически по всем параметрам, так как эта страна регулярно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, которые так или иначе отражают уровень и качество жизни стран. Это также страна, где мужчины и женщины действительно имеют равные права.

2. Швеция

За всю историю рейтинга Швеция ни разу не опускалась ниже 5-го места. Почти две трети дипломов в университетах Швеции получают женщины. Политика по отношению к отпуску по уходу за ребенком отличается гибкостью и распространяется на обоих родителей.

1. Дания

Дания отличается большим прогрессом и высоким уровнем развития общества, где наблюдается равенство женщин и мужчин. Они имеют равный доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, которое бесплатно.