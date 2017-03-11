Не только Лазурное окно. Топ-7 скал и арок, которые мы потеряли

При этом "Лазурное окно" — не единственная известная жертва стихии. Вот еще семь известных арок и скал, которые стали жертвами стихии.

Как "Лондонский мост" превратился в "Лондонскую арку"

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Лондонский мост — так называлась природная арка в национальном парке Порт-Кэмпбелл в Австралии. Под действием волн и ветра скала приобрела характерную форму британской достопримечательности, за что и получила название.

Однако волнам показалось мало их творчества, и они продолжали подтачивать мост. Обрушение произошло 15 января 1990 года, при этом на дальней части моста находились два туриста. Их спасли при помощи вертолета, а "Лондонский мост" в итоге принял форму арки, за что и получил новое неофициальное название.