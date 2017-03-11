Не только Лазурное окно. Топ-7 скал и арок, которые мы потеряли

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В ночь на 8 марта на Мальте рухнула каменная арка "Лазурное окно", которая считалась одной из главных туристических достопримечательностей острова. Как мы писали ранее, ее судьба была предопределена заранее — она явно разрушалась, а власти ничего не делали для ее спасения.
При этом "Лазурное окно" — не единственная известная жертва стихии. Вот еще семь известных арок и скал, которые стали жертвами стихии.
Как "Лондонский мост" превратился в "Лондонскую арку"
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Лондонский мост — так называлась природная арка в национальном парке Порт-Кэмпбелл в Австралии. Под действием волн и ветра скала приобрела характерную форму британской достопримечательности, за что и получила название.
Однако волнам показалось мало их творчества, и они продолжали подтачивать мост. Обрушение произошло 15 января 1990 года, при этом на дальней части моста находились два туриста. Их спасли при помощи вертолета, а "Лондонский мост" в итоге принял форму арки, за что и получил новое неофициальное название.
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