Не только Олимпийские игры и собаки на ужин: 14 фактов о Южной Корее, которых вы не знали

Поскольку многие люди знают очень мало о Южной Корее, в которой сейчас проходят зимние Олимпийские игры, Telegraph подготовил список любопытных фактов об этой стране.

Это рай для любителей технологий

Если вы не представляете себя без интернета, то вам сюда — Южная Корея стала страной с самой высокой скоростью интернета в прошлом году по оценке Akamai, сети передачи данных, обеспечивающей передачу 15-30 процентов глобального трафика.

Согласно данным отчета Akamai, средняя скорость широкополосного подключения в Южной Корее достигает 26.1 мегабита в секунду, что больше показателей Норвегии, Швеции, Гонконга и Швейцарии. Здесь также самое лучшее покрытие сети 4G — сигнал доступен 95.71% времени.

Одна из крупнейших экономик в мире

Foto: Shutterstock

В этой относительно маленькой стране (размером примерно с Англию) экономический рост стабилен с 2009 года и сейчас Южная Корея находится на 11-м месте в мире по величине валового внутреннего продукта (11.9 триллиона долларов по данным Всемирного банка).

Южная Корея — третья в Азии (после Китая и Японии) и седьмая в мире по экспорту товаров. Крупнейшими сектором южнокорейского экспорта являются электронные товары и автомобили.

Здесь находится один из лучших аэропортов мира

В прошлом году международный аэропорт Инчхон удостоен титула лучшего аэропорта в мире по мнению Airport Service Quality Awards. Почему? Возможно, дело в зеленых садах, бесплатных душевых и сауне. Инчхон вошел в тройку лучших и по мнению World Airport Awards.

Самый загруженный воздушный маршрут на Земле

Самый загруженный полет на планете происходит здесь — это рейс протяженностью в 450 км из Сеула в международный аэропорт Чеджу.

Аэропорт Чеджу каждый год перевозит 26 миллионов пассажиров, это больше чем британские аэропорты Гэтвик и Хитроу. В прошлом году между этими двумя аэропортами было выполнено почти 65 тысяч рейсов — это более 170 рейсов в день.

Любопытный остров Чеджу

Foto: Vida Press

Чеджу — столица острова Чеджудо, куда приезжают отдыхать тысячи туристов, но вы наверняка о нем не слышали. Остров входит в список ЮНЕСКО и считается корейским ответом Гавайским островам. Это настоящая сокровищниц видов и пейзажей, словно созданных для Instagram — впечатляющие вулканические ландшафты, подземные пещеры, пешие тропы и живописные пляжи. Высшая точка Кореи вулкан Халласан находится именно здесь и возвышается на почти 2 км над уровнем моря, а гору "Рассветный пик" считают особенно зрелищной.

В 2011 году Чеджудо вошел в список "7 новых чудес света", однако многие раскритиковали это решение, поскольку оно было продиктовано не столь красотой природы, но готовностью принимать туристов и зарабатывать деньги, в том числе и налогоплательщиков. Туристов из Китая сюда манят казино, а благодаря суверенитету острова, для въезда сюда не нужна виза.

Но у Чеджудо есть и темная сторона. В 1948-1951 годах правительство Южной Кореи жестоко подавило попытку восстания на острове. В резне погибли крестьяне, женщины и дети и еще в 2008 году продолжали обнаруживать массовые захоронения. В результате восстания погибло около 30 тысяч человек, 40 тысяч сбежало в Японию. Эти ужасы не забыты и на острове возведен мемориал Парк мира 4.3.

На Чеджудо есть эротический парк

На острове расположен собственный секс-парк — Земля Любви Чеджу. Здесь стоят фаллические скульптуры, интерактивные выставки и другие экспонаты. Своим появлением этот парк обязан популярности острова как места для медового месяца. Юные новобрачные приезжали сюда в медовый месяц, мало зная о сексе, поэтому персонал отеле просвещали молодежь в столь деликатном вопросе. Вскоре остров стал неофициальным центром сексуального образования, поэтому тематический парк здесь более чем уместен.

12 объектов Всемирного наследия

Foto: Vida Press

На острове Чеджудо находится львиная доля южнокорейских объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — королевские дворцы, гробницы, храмы и деревни ханок (поселения на холмах с традиционными корейскими домами).

Футуристическая архитектура

Столица Южной Кореи может похвастаться великолепной архитектурой, в том числе и зданиями авторства Захи Хадид — Dongdaemun Design Plaza с изогнутым металлическим фасадом и небоскребом Lotte World Tower, который открылся в прошлом году и стал пятым по высоте небоскребом в мире. Он почти в два раза выше лондонского Shard.

Больше половины страны покрыто лесами

Foto: Reuters/Scanpix

Помимо небоскребов Южная Корея удивляет своими густыми лесными пейзажами — 64 процента территории страны покрыто лесом. Здесь много горных вершин, восемь из которых окружают столицу. Посетители зимней Олимпиады в Пхенчане могут насладиться видом дышащих спокойствием буддистских храмов и величественных горных пиков, например, могучая гора Сораксан, которая входит в ряд вершин горного хребта полуострова.

Береговая линия Южной Кореи простирается на почти 2500 километров, с просторными пейзажами на западе и на юге, а также насчитывает около 3000 необитаемых островков.

Великолепная кухня

Foto: Pixabay

Корейское острое овощное блюдо кимчи завоевало популярность по всему миру, но помимо этого корейская кухня может вас удивить. В 2016 году легендарный путеводитель Мишлен запустил свою версию по Сеулу, и теперь в столице работают 24 ресторана, отмеченных мишленовскими звездами.

Южная Корея — мировая столица брейкданса

В музыкальном плане Южная Корея заявила о себе в 2012 году, когда по всем радиостанциям звучал хит Gangnam Style, однако помимо корейской поп-музыки, которую во всем мире метко называют K-pop, Корея известна и другими направлениями.

В 1990-х годах американские солдаты познакомили корейцев с брейкдансом и с тех пор самые лучшие танцоры брейкданса — выходцы из Южной Кореи.

Пластическая хирургия

Южная Корея известна своими прогрессивными средствами по уходу за кожей, а также самым большим количеством пластических операций на душу населения. Согласно данным опроса, проведенного в 2015 году, каждая третья женщина в возрасте от 19 до 29 лет как минимум однажды ложилась под нож пластического хирурга. Самой популярной процедурой была коррекция век.

В престижном районе Гангнам находится несколько косметических клиник, а метро Сеула переполнено рекламой пластической хирургии, обещающей подарить "идеальное лицо". Бум пластической хирургии дошел до того, что в международном аэропорту планировалось разместить одну из таких клиник. Однако в прошлом году сеульский метрополитен объявил о том, что запрещает размещение рекламы пластической хирургии в метро.

Растущая киноиндустрия

Foto: Shutterstock

В последние годы южнокорейские создатели фильмов заявили о себе несколькими громкими картинами, получившими международное признание. Например, фильму "Окча" с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом стоя рукоплескали на Каннском кинофестивале, а на ставший живой классикой фильм "Олдбой" американский режиссер Спайк Ли снял римейк в 2013 году.

Отношения с Северной Кореей влияют на туризм

Отношения Северной Кореи и США напрямую сказываются на туризме в Южной Корее. В 2016 году по сравнению с предыдущими годами поток зарубежных туристов сократился на 4.й миллиона — впервые за много лет роста.

Несмотря на то, что отношения северного соседа и США остаются напряженными, Южная Корея остается безопасной — около 140 тысяч жителей Великобритании каждый год посещают Южную Корею.