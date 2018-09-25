Не только пляжи и море: 10 самых интересных достопримечательностей Корфу

Корфу или Керкира — один из Ионических островов. Мало того, что Корфу – одно из наиболее популярных направлений у латвийских туристов, так еще за свою долгую историю остров успел вдоволь попереходить из рук в руки. В итоге каждый новый владелец оставлял на нем свой культурный след. И вот что на Корфу можно посмотреть:
10. Собор Святого Спиридона
Православный храм Керкирской митрополии, расположенный в центре города Керкиры, пожалуй, самая красивая церковь на острове. И немолодая — 1580 года. В ней хранятся мощи Спиридона Тримифунтского и это одна из самых известных православных святынь. Понятно, что для верующих людей иные аргументы для посещения храма излишни. Всем остальным будет невредно узнать, что иконы и внутренняя роспись находятся в чудесном состоянии и производят глубокое впечатление. А башня церкви — самая высокая не только на Корфу/Керкире, но и на всех Ионических островах.