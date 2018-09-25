Не только пляжи и море: 10 самых интересных достопримечательностей Корфу

Корфу или Керкира — один из Ионических островов. Мало того, что Корфу – одно из наиболее популярных направлений у латвийских туристов, так еще за свою долгую историю остров успел вдоволь попереходить из рук в руки. В итоге каждый новый владелец оставлял на нем свой культурный след. И вот что на Корфу можно посмотреть: