Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Туристический сервис Skyscanner провел исследование и назвал турнаправления, куда не стоит отправляться летом. Эксперты Skyscanner оценивали турнаправления по трём параметрам, влияющим на качество отдыха, в частности — по температуре воды и воздуха, количеству осадков и многолюдности курортов.

Вот 11 направлений, которые эксперты не рекомендуют выбирать для летнего отдыха.

ОАЭ

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В федерацию входят 7 эмиратов, каждый из них в большей или меньшей степени еще и туристический курорт: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Фуджейра, Шарджа. Каждый из них отличается размерами, своеобразием, местными законами, стоимостью отдыха, инфраструктурой и достопримечательностями.

Однако эксперты не рекомендуют выбирать это направление летом. Дневная температура может достигать +50°С, а температура воды — +40°С. Этот регион рекомендован к посещению в другой сезон — с ноября по март.