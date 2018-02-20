Небо, самолет, девушка: каково быть стюардессой первого класса авиакомпании Emirates

Джоанна Коллинс работает стюардессой в первом классе на рейсах авиакомпании Emirates. Она рассказала изданию Business Insider о жестком обучении, которое проходят стюардессы, чтобы попасть из эконом-класса в премиум-класс, и о строгих правилах внешнего вида.

Работницы на рейсах Еmirates — пожалуй, одни из самых привлекательных: они всегда выглядят безупречно, начиная с фирменной красной шляпки и губной помады в тон, и заканчивая ослепительной улыбкой и идеальной подводкой. Пассажиры сразу чувствуют себя в надежных руках.

По словам Джоанны, чтобы попасть сюда, стюардессам приходилось очень многому научиться, и они обязаны соблюдать очень строгие правила, которые регламентируют даже цвет теней для глаз и как правильно собирать волосы в пучок.

Нужно хорошо разбираться в винах



Это звучит весьма легко и просто, но, чтобы работать в первом классе на борту Emirates, нужно хорошо разбираться в винах и шампанском, чтобы подавать их пассажирам. Коллинс говорит, что для этого стюардессы проходят специальный курс.

"Когда вы подаете Дом Периньон или Бордо, вы должны хорошо понимать, что вы наливаете, - рассказывает стюардесса. – Мы должны понимать разницу между винами Старого и Нового света, разбираться в бурбоне, виски и других крепких напитках".

Знать все тонкости столового этикета

"В эконом-классе еду приносят на одном подносе, но в первом классе мы используем английский метод обслуживания, поэтому закуски, главные блюда и десерты подаются в разное время, и пассажиры могут заказать обед в любое время. Нас обучают всем нюансам столового этикета, и для каждого блюда используется своя посуда и столовые приборы".

Уметь делать безупречный макияж

Джоанна говорит, что для стюардесс есть целый свод правил, как они должны выглядеть: "В этой авиакомпании облик стюардесс должен быть стандартизирован. Цвет лака для ногтей — телесный, светло-розовый или французский маникюр. Есть и целый ряд красных оттенков, которые отобраны Отделом внешнего вида и ухода за внешностью. Неотъемлемой частью облика стюардесс Emirates является помада фирменного красного оттенка с контурным карандашом. Чаще всего мы используем помаду MAC оттенка Russian Red, потому что она очень стойкая".

Помимо этого, желательно научиться рисовать идеальные стрелки, а тени для глаз могут быть черного или бежевого цвета.

Существуют правила и для волос: "Можно носить французскую ракушку или собирать волосы в аккуратный пучок с красной повязкой. Красную повязку можно и не носить. Обычно я делаю пучок с помощью поролонового бублика для волос", — рассказывает Коллинс.

"Домашнее задание" перед посадкой пассажиров

"Перед каждым полетом у нас есть "летучка" с командой, на который мы получаем информацию о погоде, турбулентности, пассажирах, летящих этим рейсом, в том числе и ВИП-персонах. Их имена и краткая информация хранятся в планшетах на борту. Во время полета мы делаем пометки о предпочтениях каждого ВИП-пассажира в еде, напитках, о цели его поездки", — рассказывает стюардесса.

В воздухе можно носить балетки, но на земле и при посадке каблуки обязательны

"В аэропорту и во время посадки пассажиров мы всегда носим туфли на каблуках, но после взлета можно переобуться в красные балетки. Это дело вкуса — многие девушки остаются на каблуках, но лично я не могу перенести 16-часовой полет на каблуках. После взлета мы переодеваемся — снимаем пиджаки и надеваем приталенные жилеты".

"По цвету униформы можно определить старшего стюарда или стюардессу — они носят коричневую форму. А все остальные стюардессы — светло-розовую в полоску, плюс жакет, шляпка и шарф".