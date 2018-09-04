Неизвестная Апулия: почему стоит попасть на "каблук" Италии

Delfi Turgid
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Лечче
Неизвестная Апулия: почему стоит попасть на "каблук" Италии
Foto: Shutterstock

На самом востоке Италии расположена Апулия, которую называют "цветущим уголком страны", в котором сочетается история, искусство, культура, пляжи, еда и вино. В этом регионе производится больше всего оливкового масла и вина, поэтому голодным и трезвым здесь остаться очень трудно, пишет Wanderlust и рассказывает о пяти знаковых местах региона.

Альберобелло

Неизвестная Апулия: почему стоит попасть на "каблук" Италии
Foto: Shutterstock

Удивительная деревушка Альберобелло известна труллами — необычными домиками с крышами, похожими на ведьмовские шляпы. Домики сложены из белого камня без капли цемента, а некоторые из них были построены аж в 15-м веке. В труллах по-прежнему живут люди, а сами здания внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Непонятные символы, нарисованные на конических крышах, делают это место загадочным, а прогулку вдоль остроконечных домов — даже немного мистической.

1 5
Лечче

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Delfi Turgid

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