Неизвестная Апулия: почему стоит попасть на "каблук" Италии

На самом востоке Италии расположена Апулия, которую называют "цветущим уголком страны", в котором сочетается история, искусство, культура, пляжи, еда и вино. В этом регионе производится больше всего оливкового масла и вина, поэтому голодным и трезвым здесь остаться очень трудно, пишет Wanderlust и рассказывает о пяти знаковых местах региона.

Альберобелло Foto: Shutterstock Удивительная деревушка Альберобелло известна труллами — необычными домиками с крышами, похожими на ведьмовские шляпы. Домики сложены из белого камня без капли цемента, а некоторые из них были построены аж в 15-м веке. В труллах по-прежнему живут люди, а сами здания внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Непонятные символы, нарисованные на конических крышах, делают это место загадочным, а прогулку вдоль остроконечных домов — даже немного мистической. 1. Лечче

Лечче 2. Санта-Мария-ди-Леука

Санта-Мария-ди-Леука 3. Фермерские отели

Фермерские отели 4. Апулийские виноградники