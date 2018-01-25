Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Балканами называют несколько стран, которые богаты изумительной природой, лазурными побережьями и историческими городами. Pandotrip выбрал 10 лучших мест на Балканах, куда можно съездить этим летом.

Гамзиград, Сербия

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Именно здесь родился римский император Галерий Максимиан, который позже построил здесь дворец. Город привлекает своим впечатляющим историческим наследием. С апреля по ноябрь сюда водят экскурсии и подробно рассказывают об истории этого древнего памятника.

Горы Ругова, Косово

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Ругова считается национальным парком и является излюбленным местом ценителей зимнего спорта. Но и летом Ругова прекрасен — множество водопадов, озер, каньонов, пещер, зеленых долин и высокие вершины. Пешие туристы, альпинисты и просто любители походов приезжают сюда отдохнуть и насладиться природой.

Горы Шар-Планина, Македония

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Горный хребет Шар-Планина простирается через несколько балканских государств. В Македонии это лучшее место для пешего и горного туризма. Вершины разной сложности, цветущие долины и альпийские озера делают местные пейзажи незабываемыми и сюда лучше приезжать на несколько дней, но можно и на прогулку на один день.

Марамуреш, Румыния

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Pixabay

Марамуреш — исторический регион, который можно исследовать за несколько дней. Гости региона по достоинству могут оценить величественные виды, небольшие деревеньки с деревянными строениями в стиле местной архитектуры и пышные леса. Если получится, то прокатитесь на старинном паровозе по узкоколейке из Вишеу-де-Сус, который провезет вас по невероятно красивым местам.

Озеро Скадар, Черногория

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Озеро Скадар оберегается как национальное сокровище — здесь обитают редкие виды животных и птиц. Однако прекрасное озеро само по себе стоит того, чтобы его увидеть хоть раз в жизни. На Скадаре можно прокатиться на лодке и понаблюдать за птицами.

Ровинь, Хорватия

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Pixabay

Старинный город на берегу Адриатического моря — одно из популярных туристических мест в стране. Благодаря чистым пляжам, кристально прозрачной теплой воде и множеству ресторанов и ночных клубов, Ровинь является идеальным местом для отдыха днем и ночью.

Дерми, Албания

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Небольшой городок Дерми расположен на чудесном лазурном берегу. Недавно Дерми стал набирать популярность среди любителей вечеринок, поскольку здесь находится несколько превосходных ночных клубов и гостиниц, где можно с комфортом отдохнуть и набраться сил.

Пиран, Cловения

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Pixabay

Одно из крупнейших туристических мест в Словении — Пиран. Местные жители очень любят и гордятся своим старым городом с роскошной средневековой архитектурой. В Пиране работает множество художественных галерей, открыт театр Тартини, морской музей и аквариум.

Мостар, Босния и Герцеговина

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Во время распада Югославии этот прекрасный город сильно пострадал от бомбежки, однако был восстановлен и стал одним из самых любимых мест туристов. Особенно знаменит исторический мост через изумрудную реку Неретву, построенный в оттоманском стиле.

Дубровник, Хорватия

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха
Foto: Shutterstock

Этот город находится под защитой ЮНЕСКО и сюда с удовольствием приезжают туристы со всего мира. Город богат исторической архитектурой, отличными пляжами, гостиницами и захватывающими дух пейзажами — Дубровник обязательно должен посетить каждый, кто отправляется в путешествие по Адриатике.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

airBaltic полетит в Сплит: 10 лучших способов провести там время

airBaltic полетит в Сплит: 10 лучших способов провести там время

Семь выдающихся, но

Семь выдающихся, но "плохо раскрученных" архитектурных чудес света

Рекламные статьи
По следам победителя конкурса: Лимбажи и серебро

По следам победителя конкурса: Лимбажи и серебро

По следам победителя конкурса: Даугавпилс, который славится мощной крепостью и своим искусством

По следам победителя конкурса: Даугавпилс, который славится мощной крепостью и своим искусством

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха

Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха

ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта

Планируем поездку в Абу-Даби: пять главных советов

Планируем поездку в Абу-Даби: пять главных советов

TripAdivsor 2018: Лучший отель в мире находится в Камбодже

TripAdivsor 2018: Лучший отель в мире находится в Камбодже

подробнее
Планируем поездку в Абу-Даби: пять главных советов

Планируем поездку в Абу-Даби: пять главных советов

ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта

Не Амстердамом единым: 7 голландских городов, в которых стоит побывать

Не Амстердамом единым: 7 голландских городов, в которых стоит побывать

TripAdivsor 2018: Лучший отель в мире находится в Камбодже

TripAdivsor 2018: Лучший отель в мире находится в Камбодже

подробнее