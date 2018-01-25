Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха

Балканами называют несколько стран, которые богаты изумительной природой, лазурными побережьями и историческими городами. Pandotrip выбрал 10 лучших мест на Балканах, куда можно съездить этим летом.
Гамзиград, Сербия
Именно здесь родился римский император Галерий Максимиан, который позже построил здесь дворец. Город привлекает своим впечатляющим историческим наследием. С апреля по ноябрь сюда водят экскурсии и подробно рассказывают об истории этого древнего памятника.
Горы Ругова, Косово
Ругова считается национальным парком и является излюбленным местом ценителей зимнего спорта. Но и летом Ругова прекрасен — множество водопадов, озер, каньонов, пещер, зеленых долин и высокие вершины. Пешие туристы, альпинисты и просто любители походов приезжают сюда отдохнуть и насладиться природой.
Горы Шар-Планина, Македония
Горный хребет Шар-Планина простирается через несколько балканских государств. В Македонии это лучшее место для пешего и горного туризма. Вершины разной сложности, цветущие долины и альпийские озера делают местные пейзажи незабываемыми и сюда лучше приезжать на несколько дней, но можно и на прогулку на один день.
Марамуреш, Румыния
Марамуреш — исторический регион, который можно исследовать за несколько дней. Гости региона по достоинству могут оценить величественные виды, небольшие деревеньки с деревянными строениями в стиле местной архитектуры и пышные леса. Если получится, то прокатитесь на старинном паровозе по узкоколейке из Вишеу-де-Сус, который провезет вас по невероятно красивым местам.
Озеро Скадар, Черногория
Озеро Скадар оберегается как национальное сокровище — здесь обитают редкие виды животных и птиц. Однако прекрасное озеро само по себе стоит того, чтобы его увидеть хоть раз в жизни. На Скадаре можно прокатиться на лодке и понаблюдать за птицами.
Ровинь, Хорватия
Старинный город на берегу Адриатического моря — одно из популярных туристических мест в стране. Благодаря чистым пляжам, кристально прозрачной теплой воде и множеству ресторанов и ночных клубов, Ровинь является идеальным местом для отдыха днем и ночью.
Дерми, Албания
Небольшой городок Дерми расположен на чудесном лазурном берегу. Недавно Дерми стал набирать популярность среди любителей вечеринок, поскольку здесь находится несколько превосходных ночных клубов и гостиниц, где можно с комфортом отдохнуть и набраться сил.
Пиран, Cловения
Одно из крупнейших туристических мест в Словении — Пиран. Местные жители очень любят и гордятся своим старым городом с роскошной средневековой архитектурой. В Пиране работает множество художественных галерей, открыт театр Тартини, морской музей и аквариум.
Мостар, Босния и Герцеговина
Во время распада Югославии этот прекрасный город сильно пострадал от бомбежки, однако был восстановлен и стал одним из самых любимых мест туристов. Особенно знаменит исторический мост через изумрудную реку Неретву, построенный в оттоманском стиле.
Дубровник, Хорватия
Этот город находится под защитой ЮНЕСКО и сюда с удовольствием приезжают туристы со всего мира. Город богат исторической архитектурой, отличными пляжами, гостиницами и захватывающими дух пейзажами — Дубровник обязательно должен посетить каждый, кто отправляется в путешествие по Адриатике.