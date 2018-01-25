Неизвестные Балканы: 10 лучших мест для отдыха

Балканами называют несколько стран, которые богаты изумительной природой, лазурными побережьями и историческими городами. Pandotrip выбрал 10 лучших мест на Балканах, куда можно съездить этим летом.

Гамзиград, Сербия

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Именно здесь родился римский император Галерий Максимиан, который позже построил здесь дворец. Город привлекает своим впечатляющим историческим наследием. С апреля по ноябрь сюда водят экскурсии и подробно рассказывают об истории этого древнего памятника.

Горы Ругова, Косово

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Ругова считается национальным парком и является излюбленным местом ценителей зимнего спорта. Но и летом Ругова прекрасен — множество водопадов, озер, каньонов, пещер, зеленых долин и высокие вершины. Пешие туристы, альпинисты и просто любители походов приезжают сюда отдохнуть и насладиться природой.

Горы Шар-Планина, Македония

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Горный хребет Шар-Планина простирается через несколько балканских государств. В Македонии это лучшее место для пешего и горного туризма. Вершины разной сложности, цветущие долины и альпийские озера делают местные пейзажи незабываемыми и сюда лучше приезжать на несколько дней, но можно и на прогулку на один день.

Марамуреш, Румыния

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Марамуреш — исторический регион, который можно исследовать за несколько дней. Гости региона по достоинству могут оценить величественные виды, небольшие деревеньки с деревянными строениями в стиле местной архитектуры и пышные леса. Если получится, то прокатитесь на старинном паровозе по узкоколейке из Вишеу-де-Сус, который провезет вас по невероятно красивым местам.

Озеро Скадар, Черногория

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Озеро Скадар оберегается как национальное сокровище — здесь обитают редкие виды животных и птиц. Однако прекрасное озеро само по себе стоит того, чтобы его увидеть хоть раз в жизни. На Скадаре можно прокатиться на лодке и понаблюдать за птицами.

Ровинь, Хорватия

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Старинный город на берегу Адриатического моря — одно из популярных туристических мест в стране. Благодаря чистым пляжам, кристально прозрачной теплой воде и множеству ресторанов и ночных клубов, Ровинь является идеальным местом для отдыха днем и ночью.

Дерми, Албания

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Небольшой городок Дерми расположен на чудесном лазурном берегу. Недавно Дерми стал набирать популярность среди любителей вечеринок, поскольку здесь находится несколько превосходных ночных клубов и гостиниц, где можно с комфортом отдохнуть и набраться сил.

Пиран, Cловения

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Одно из крупнейших туристических мест в Словении — Пиран. Местные жители очень любят и гордятся своим старым городом с роскошной средневековой архитектурой. В Пиране работает множество художественных галерей, открыт театр Тартини, морской музей и аквариум.

Мостар, Босния и Герцеговина

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Во время распада Югославии этот прекрасный город сильно пострадал от бомбежки, однако был восстановлен и стал одним из самых любимых мест туристов. Особенно знаменит исторический мост через изумрудную реку Неретву, построенный в оттоманском стиле.

Дубровник, Хорватия

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Этот город находится под защитой ЮНЕСКО и сюда с удовольствием приезжают туристы со всего мира. Город богат исторической архитектурой, отличными пляжами, гостиницами и захватывающими дух пейзажами — Дубровник обязательно должен посетить каждый, кто отправляется в путешествие по Адриатике.