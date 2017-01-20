Некоторые любят погорячее: топ-5 самых жарких точек планеты

Долина Смерти, США

Это самый сухой и жаркий регион в Северной Америке. Расположенная в калифорнийской пустыне Мохаве Долина Смерти — рекордсмен по высоким температурам. Здесь 10 июля 1913 года была зафиксирована температура воздуха +56,7 °C.

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Впрочем, и в этом опаленном солнцем ландшафте существует жизнь — приспособившиеся к суровому пустынному климату растения и животные, в том числе снежные бараны, койоты, карпозубики и мелкие грызуны, которые охотятся в основном ночью. При этом 95 % процентов территории парка считается дикой. Средняя температура воздуха в летние месяцы здесь держится на уровне +47 °C.