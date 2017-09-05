Путешествия могут подразумевать не только осмотр достопримечательностей и знакомство с культурой других стран, но и отдых совсем иного рода. Для любителей выпить, покурить и хорошо поесть хорошим пособием может быть "индекс государств-воспитателей" (Nanny State Index) от Института экономических дел (Institute for Economic Affairs – IEA).

Он показывает степень вмешательства различных государств ЕС в частную жизнь граждан и туристов. Речь идет о государственном регулировании и так называемых налогах "на пороки", то есть на алкоголь, табак, азартные игры и т. п.

Индекс отражает степень негативного воздействия на доступность таких товаров для потребителей, начиная от высоких налогов и заканчивая прямым запретом.

Самыми жесткими и неблагоприятными для любителей разгульной жизни признаны Финляндия, Великобритания и Ирландия. В Финляндии действуют самые серьезные ограничения на алкоголь, Великобритания отличается "драконовской" жесткостью по отношению к курильщикам, а Ирландия сочетает эти два фактора, хотя и в менее жесткой форме.

При этом власти Финляндии также показывают самую высокую нетерпимость к электронным сигаретам в ЕС. Но есть в Европе государства, где туристы могут полноценно наслаждаться своими пороками.

Румыния

7-е место в рейтинге занимает Румыния, получившая 18,4 пункта в индексе Nanny State по сравнению с 51,6 у Финляндии. Как и почти у всех самых разгульных стран Европы, здесь практически нет ограничений, связанных с продуктами питания. При этом Румыния является самым ярым противником табака из всех стран, наиболее привлекательных для любителей разгульной жизни.

Австрия

Австрия стала единственной страной в рейтинге, получившей баллы за негативное воздействие на доступность еды. При этом относительная жесткость к алкоголю компенсируется "доброжелательным" отношением к табаку и электронным сигаретам.

Нидерланды

Нидерланды традиционно славятся своей открытостью для любителей различных пороков. Но в нашем рейтинге самых "разгульных" стран Нидерланды стали самым нетерпимым государством к алкоголю. Кроме того, отношение к обычным сигаретам здесь также далеко от ультрамягкого, но доступность электронных сигарет является одной из самых высоких в ЕС.

Люксембург

Люксембург улучшил свою позицию в рейтинге по сравнению с 2016 г., и эту стран можно назвать сбалансированной с точки зрения доступности "пороков". При общей мягкости к алкоголю, табаку и доступности продуктов питания отношение к электронным сигаретам остается достаточно жестким.

Словакия

Словакия замыкает тройку лидеров среди стран, которые можно смело назвать самыми радушными для любителей табака, алкоголя и вкусной вредной еды. Страна отличается одним из самых низких уровней негативного воздействия на доступность алкоголя, а также очень лояльным отношением к сигаретам, в том числе электронным.

Германия

Второе место в рейтинге занимает Германия. Эту строчку стране удалось занять благодаря минимальному негативному воздействию на доступность алкоголя. Именно в Германии законодательство наиболее лояльно к любителям выпить. При этом, как и во многих других странах в этом рейтинге, мягкое отношение к сигаретам соседствует с более строгим отношением к их электронному аналогу.

Чехия

Чехия является безусловным лидером рейтинга, традиционно занимая первое место среди самых разгульных стран. Здесь почти нельзя встретить рост цен из-за налогов и розничных монополий, навешивание социальных ярлыков на тех, кто употребляет алкоголь и табак, ограничение выбора товаров, ограничение рекламы или искусственное создание неудобств. В Чехии самое лояльное отношение к электронным сигаретам и табаку, а также один из самых низких уровней негативного воздействия на доступность алкоголя.