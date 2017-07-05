Никому не нужные, красивые внутри. Топ-18 стран, которые посещает меньше всего туристов

В мире — даже в Европе — хватает стран, в которых туристов каждый год бывает меньше, чем в Латвии. Вот топ-18 стран, которые вполне достойны посещения, но в которые по разным причинам никто не едет.

Европа

Сан-Марино

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Самое непосещаемое карликовое государство в Европе — Сан-Марино, окруженное со всех сторон Италией. В 2016 году его посетили всего 60 тыс. человек.

Более других внимания заслуживает исторический центр Сан-Марино, входящий в список Всемирного наследия Юнеско, а также три башни Сан-Марино — Гуаита, Честа и Монтале. В первой когда-то была тюрьма. Вторая — самая высокая точка Сан-Марино, а еще в ней есть музей старинного оружия. А вот на Монтале удастся посмотреть только снаружи, равно как и на Gалаццо Публико, здание, в котором одновременно заседают и правительство страны, и мэрия города.

Можно ли посетить: из Международного аэропорта имени Федерико Феллини в Мирамаре до Сан-Марино всего 40 минут на машине.

Лихтенштейн

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В 2016 году Лихтенштейн посетили всего 69 тыс. человек, если верить статистике Всемирной туристической организации ООН.

Особого внимания заслуживает замок правителей в Вадуце, хотя посетителей туда пускают считанные дни в году. Кроме того, в столице есть очень хороший музей современного искусства. Горный замок Гутенберг компенсирует закрытость Вадуца — туда пускают почти всегда. Плюс в Лихтенштейне просто очень красивая природа.

Можно ли посетить: Лихтенштейн всего в двух часах езды от Цюриха.

Молдова

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В 2016 году в Молдове побывала 121 тыс. туристов. Бывшая советская республика зажата между Украиной и Румынией.

В Кишиневе есть средневековая крепость, римские укрепления и место раскопок с захватывающими любого археолога артефактами. А еще — море дешевого вина и гостеприимство местных жителей.

Можно ли посетить: Молдова не так уж далеко от нас.