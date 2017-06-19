Новинка представляет собой подошвы, которые приклеивают на ступни. В подобной обуви можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги. Такие наклейки также предлагается использовать в бассейне, чтобы защитить ступни от инфекций.

Подошвы от Nakefit являются водонепроницаемыми и термостойкими. Они выпускаются в черном, розовом и голубом цветах и продаются партиями по 10 пар за 30 долларов (27 евро).