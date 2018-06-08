Новые Атлантиды: 10 островов, которые исчезнут в ближайшие 80 лет

По всему миру маленькие острова постепенно уходят под воду, поэтому у нас остается не так уж много времени, чтобы посетить эти места. Reader’s Digest рассказывает о десяти островах, которые стоит увидеть, пока они не скрылись в морях и океанах навсегда.
Соломоновы острова
Соломоновы острова — группа из почти 1000 островов и атоллов на юге Тихого океана медленно уходят под воду. С 1993 году уровень воды ежегодно поднимался на 8 миллиметров. Это очень быстро, а поскольку входящий в состав остров Шуазёль находится на уровне всего лишь в двух метрах над уровнем моря, то для его жителей строят новый город, куда они смогут переехать. Согласно данным журнала Environmental Research Letters, пять рифовых островов уже исчезли, а несколько деревень, которые стояли с 1935 года, были уничтожены изменениями береговой линии.