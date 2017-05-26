Всего на портале представлены шумы из 26 районов американского мегаполиса. В частности, на записи есть Чайна-таун, Таймс-сквер, Гарлем, Гринвич-Виллидж. Создатели Sounds of New York из компании Breather, работающей на рынке недвижимости, записали звуки, исходящие от ресторанов, парков, концертных залов, рынков, метро и других объектов.

Как пояснили создатели проекта, такие фоновые шумы предназначены главным образом для офисных работников, чтобы помочь им сосредоточиться и повысить свою продуктивность.

Интернет-издание 34travel сообщает, что в будущем Breather планирует создать аналогичные коллекции звуков из Бостона, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

В марте стало известно о запуске онлайн-сервиса Listen to the clouds, который позволяет в режиме реального времени прослушивать переговоры пилотов самолетов и диспетчеров аэропортов из разных стран.