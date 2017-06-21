Ну и что, что море рядом. 8 самых переоцененных пляжей в мире

Наступило лето, пора отпусков, когда люди едут в теплые страны, чтобы позагорать и полежать на пляже. Пляжный отдых, пожалуй, самый популярный вид отдыха в мире, однако не все популярные пляжи вызывают восторг у отдыхающих. Многие из популярных курортов раньше действительно были идеальным местом для отдыха, однако некоторые из них со временем изменились в худшую сторону. Есть и такие, которые были переоценены с самого начала.

Итак, ниже представляем список восьми популярных пляжных городков, которые считаются переоцененными, а также советы о том, куда лучше поехать вместо них.

Кабо-Сан-Лукас, Мексика

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Кабо-Сан-Лукас — город в Мексике, входит в штат Южная Нижняя Калифорния и муниципалитета Лос-Кабос. Население 56 811 человек. Один из популярных морских курортов Мексики.

За несколько последних десятков лет эта небольшая рыбацкая деревня превратилась в настоящую жемчужину среди пустыни. Особенно быстро начал развиваться туризм, после того как построили международный аэропорт и проложили шоссе, которое соединяет Кабо-Сан-Лукас с Северной Америкой. С каждым годом отелей и развлекательных заведений становится все больше и больше.

Самый пик сезона в Кабо-Сан-Лукас выпадает на ноябрь-февраль. В эти месяцы здесь наблюдается наибольшее количество туристов. В невысокий сезон Кабо-Сан-Лукас является популярным местом, где можно отдохнуть от стресса и городской суеты. А в середине марта курорт становится центром студенческой жизни. На весенние каникулы сюда едут со всей Америки.

Отмечается, что в городке в пик сезона слишком много народа, а местные жители, которые живут за счет туризма и торговли, необоснованно завышают цены, пользуясь высоким спросом.

При этом недалеко есть городок Тулум, который знаменит тем, что является одним из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя. Эксперты по туризму советуют предпочесть Тулум наводненному туристами Кабо-Сан-Лукасу.