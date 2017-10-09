Посольство России, Гавана

Обломки империи. Что осталось от СССР в постсоветских странах
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Строительство посольства на Кубе завершилось в 1987 году. После распада СССР там располагается российская дипмиссия. Местные жители считают, что здание похоже на меч или шприц.