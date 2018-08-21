Обнаружена скрытая ранее часть Берлинской стены

Случайные зеваки обнаружили часть Берлинской стены, о которой не было известно ранее, пишет портал 34travel.me.

20-метровое сооружение открылось гуляющим в парке Зюдпанке, что неподалеку от штаб-квартиры германской разведки. Первооткрыватели сразу же позвонили в Фонд Берлинской стены, чтобы сообщить о находке. В фонде поначалу не были уверены, что новообретенное строение – действительно по их части, поскольку этот участок стены отличался от прочих, но в конце концов выяснилось, что находка – часть стены-"дублера", которая отделяла Восточный Берлин от "полосы смерти" с собаками, сторожевыми башнями, противотранспортными препятствиями и вооруженной охраной, всегда готовой стрелять на поражение.

Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Новый участок стены уже поставлен под охрану как исторический памятник.

Напомним, что Берлинская стена была воздвигнута в 1961 году и в течение 30 лет разделяла Берлин на две части. Стена была полностью разрушена только в 1990 году. Некоторые ее участки сохранились в память о холодной войне и существуют в виде художественной галереи под открытым небом (East Side Gallery).

Ранее в этом году был открыт другой участок Берлинской стены. О 80-метровом строении сообщил историк Кристиан Борман. Он обнаружил его в лесополосе между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф еще в 1999 году, но долгие годы держал информацию в секрете. Фрагмент стены, обнаруженный Борманом, примечателен тем, что сохранился в исходном состоянии: здесь остались сигнальные провода охранной системы и колючая проволока.