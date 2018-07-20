Обратный билет не нужен: 6 мест, куда дорого добираться, но дешево отдыхать

Delfi Turgid
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2. Панама
Обратный билет не нужен: 6 мест, куда дорого добираться, но дешево отдыхать
Foto: Shutterstock

Далеко не все экзотические страны дорогие для проживания, скорее, наоборот — значительная их часть весьма дешева. Только ехать далеко и долго. И дорого, увы. Вот шесть примеров интересных для туристов стран, в которые дорого добираться, но где дешево отдыхать.

1. Таиланд

Обратный билет не нужен: 6 мест, куда дорого добираться, но дешево отдыхать
Foto: Shutterstock

Юго-восточная Азия вообще не самое дешевое направление, но если некоторые страны, например, Гонконг, еще и удивительно дороги для жизни, то Таиланд — не менее удивительно дешевая страна. В особенности это относится к региону и городу Чиангмай. Он находится всего лишь на расстоянии ночной поездки на поезде из Бангкока, а еда и жилье там самые дешевые в стране.

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2. Панама

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Delfi Turgid

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