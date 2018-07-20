Обратный билет не нужен: 6 мест, куда дорого добираться, но дешево отдыхать

Далеко не все экзотические страны дорогие для проживания, скорее, наоборот — значительная их часть весьма дешева. Только ехать далеко и долго. И дорого, увы. Вот шесть примеров интересных для туристов стран, в которые дорого добираться, но где дешево отдыхать.