Огненная земля: вечные источники огня Азербайджана

Расположенный на побережье Каспийского моря Азербайджан, считается одним из древнейших мест по добыче нефти. В стране настолько много запасов нефти и природного газа, что они практически сами "выбираются" на поверхность. В итоге по всему Азербайджану горят самые настоящие природные вечные огни.

История этих природных огней уходит далеко вглубь веков – о них еще в XIII веке писал знаменитый путешественник Марко Поло. А позже упоминание о вечных источниках огня встречалось в трудах Александра Дюма, который описывал свой опыт от посещения одного из зороастрийских храмов Азербайджана. Все вместе это привело к тому, что Азербайджан стали называть "Землей огня", а его знаменитые вечные огни стали местами паломничества.

Янардаг

Янардаг, который дословно переводится как "горящая гора", расположен в 27 километрах от Баку. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идет вверх с гребня Янардаг. Причиной природного вечного огня в этом месте является утечка газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом.

Гореть в этом месте огонь начал еще несколько столетий назад, что стало причиной паломничества на Янардаг последователей зороастризма, для которых огонь является источником поклонения.

Наиболее впечатляюще потоки пламени выглядят ночью.

Атешгях

Еще одним местом поклонения огню считается Атешгях, что дословно переводится как "храм огня". Этот архитектурный комплекс представляет собой шестиугольник с зубчатой внешней стеной, внутри которой, в центре двора стоит главный храм, где и находится источник огня. Нынешняя версия храма была построена в начале XVI века, но и до нее на этом месте находились храмы зороастрийцев.

Ранее в храме горел естественный вечный огонь, но после того, как в 1855 году неподалеку началась разработка нефтегазовых промыслов и был построен завод, естественные огни Атешгяха стали ослабевать и окончательно угасли 6 января 1902 года.

Сейчас в храме расположен музей, а огонь сюда подается искусственным путем.

Янар Булаг

Янар Булаг отличается от всего вышеописанного, поскольку Янар Булаг – это горящий источник. Он расположен на юге Азербайджана, неподалеку от шоссе Баку-Астара. Вода в этом источнике обладает способностью гореть из-за наличия в ней серы.

То, что вода в Янар Булаг обладает способностью гореть было обнаружено случайно – однажды кто-то из местных жителей заметил, что вода в источнике может загораться под лучами солнца и попробовал поджечь ее при помощи обычных спичек.

Кроме того, считается, что вода в Янар Булаг обладает лечебными свойствами и пить ее можно даже в те моменты, когда она горит. Особенно ее советуют пить людям с проблемами пищеварения, желудочными и кишечными заболеваниями.