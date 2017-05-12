1. Аэропорт на острове Саба (Карибские острова)

С одной стороны холмы, с трех других — океан. И взлетно-посадочная полоса длиной всего 400 метров, что делает ее одной из самых коротких в мире. Понятно, что летают туда только маленькие одно- или двух-моторные самолеты. Даже не реактивные. Ну и вертолеты, конечно.