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Говорят, что пилотам при посадке в этих аэропортах завязывают глаза, чтобы они не отвлекались на красоты и не проворонили что-то важное. Шутка! Этот топ-10 составлен компанией PrivateFly по результатам опросов пассажиров и мнению компетентного жюри, члены которого видели их все.
1. Аэропорт на острове Саба (Карибские острова)
С одной стороны холмы, с трех других — океан. И взлетно-посадочная полоса длиной всего 400 метров, что делает ее одной из самых коротких в мире. Понятно, что летают туда только маленькие одно- или двух-моторные самолеты. Даже не реактивные. Ну и вертолеты, конечно.
- 1. 2. Аэропорт Донегол (Ирландия)
- 2. 3. Аэропорт Ницца, Лазурный Берег (Франция)
- 3. 4. Аэропорт Гибралтара (Великобритания)
- 4. 5. Аэропорт Куинстаун (Новая Зеландия)
- 5. 6. Аэропорт Лондон-Сити (Великобритания)
- 6. 7. Аэропорт Принцессы Юлианы (Нидерланды)
- 7. 8. Международный аэропорт Орландо (США, Флорида)
- 8. 9. Аэропорт Барра (Шотландия)
- 9. 10. Аэропорт Торонто имени Билли Бишопа (Канада)