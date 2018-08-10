Опрос: Четверть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Планируя зарубежную поездку, люди обычно подготавливают список с самыми необходимыми вещами, которые нужно взять с собой. Редко кто включает в него страхование путешествий – каждый четвертый или 22% латвийцев делают это только в том случае, если отправляются в более далекие и в более экзотические зарубежные поездки, а каждый десятый – если планирует во время путешествия заниматься активным отдыхом.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого оператором мобильной связи BITE и исследовательской компанией Norstat Latvija.

На вопрос, какие три самые важные вещи они всегда берут с собой в путешествие, респонденты в первую очередь отметили удостоверяющие личность документы (78%). Второй значимой вещью были названы подходящие одежда и обувь (61%), а третьей – мобильный телефон (53%).

Именно телефон считается наиболее значимым помощником в те моменты, когда путешественник или кто-то из членов его семьи попадает во время поездки за границу в какую-либо неприятность, потому что телефон обеспечивает возможность оперативно связаться с местными аварийно-спасательными службами, а также с близкими людьми.

Данные опроса свидетельствуют о том, что большая часть населения Латвии считают зарубежными поездками только путешествия в дальние и экзотические страны. Таким образом, отправляясь в так называемые «соседние» страны ближнего зарубежья, страховку для таких поездок покупают немногие.

В то же время опыт Министерства иностранных дел показывает, что страхование путешествий пригодилось бы людям не только в экстремальных или экзотических путешествиях. Поэтому МИД советует путешествующих всерьез задуматься над своей безопасностью каждый раз, когда пересекается государственная граница, в том числе, отправляясь и в соседние страны – Литву и Эстонию.

Также МИД приглашает путешествующих познакомиться с особыми предупреждениями, которые содержат информацию о ситуации с безопасностью и возможных природных катаклизмах в конечном пункте планируемой поездки. Информация о такого рода предупреждениях доступна на сайте МИДа.

Кроме того, при планировании путешествия МИД предлагает бесплатно зарегистрироваться в Консульском регистре. Таким образом, в случае регистрации крупномасштабного кризиса, МИД сможет связаться с лицами, которые попали во внештатную ситуацию за границей. Консульский регистр для населения доступен на портале служб Государственной администрации latvija.lv.

Попав во внештатную ситуацию за границей Латвии, например, если у путешествующий потерял или у него украли удостоверяющие личность документы, или его задержали правоохранительные органы или человек остался без средств и т.п., важно немедленно обратиться в соответствующую иностранную службу помощи, а также в ближайшее посольство Латвии или к круглосуточному дежурному Консульского департамента МИД по телефону: + 371 26 33 77 11.