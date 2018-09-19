Осенние пробки: топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

Мировой производитель навигаторов - компания TomTom - составил рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. Этот рейтинг был составлен на основе мониторинга дорог в крупнейших городах мира. В рейтинге приняли участие только города с населением более 800 тыс. человек. Ниже расскажем о 10 городах с самыми загруженными дорогами в мире.

1. Мехико, Мексика

Жители Мехико, по данным компании, проводят в пробках 227 часов в год, или 59 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 101%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 96%.

Общая протяженность дорог в городе – 55 419 км, при этом на скоростные дороги приходится 1 050 км. В среднем пробки отнимают у жителей Мехико дополнительно 66% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

2. Бангкок, Таиланд

Жители Бангкока, по данным компании, проводят в пробках 244 часа в год, или 64 минуты в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 118%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 91%.

Общая протяженность дорог в городе – 40 837 км, при этом на скоростные дороги приходится 650 км. В среднем пробки отнимают у жителей Бангкока 61% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

3. Джакарта, Индонезия

Жители Джакарты, по данным компании, проводят в пробках 184 часа в год, или 48 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 95%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 63%.

Общая протяженность дорог в городе – 42 073 км, при этом на скоростные дороги приходится 963 км. В среднем пробки отнимают у жителей Джакарты 58% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

4. Чунцин, Китай

Жители Чунцина, по данным компании, проводят в пробках 212 часов в год, или 55 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 94%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 90%.

Общая протяженность дорог в городе - 6 215 км, при этом на скоростные дороги приходится 201 км. В среднем пробки отнимают у жителей Чунцина дополнительные 52% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

5. Бухарест, Румыния

Жители Бухареста, по данным компании, проводят в пробках 218 часов в год, или 57 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 98%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 90%.

Общая протяженность дорог в городе – 6 435 км, при этом на скоростные дороги приходится 162 км. В среднем пробки отнимают у жителей Бухареста дополнительные 50% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

6. Стамбул, Турция

Жители Стамбула, по данным компании, проводят в пробках 175 часов в год, или 46 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 91%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 63%.

Общая протяженность дорог в городе – 18 178 км, при этом на скоростные дороги приходится 387 км. В среднем пробки отнимают у жителей Стамбула 49% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

7. Чэнду, Китай

Жители Чэнду, по данным компании, проводят в пробках 176 часов в год, или 46 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 79%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 74%.

Общая протяженность дорог в городе – 8 962 км, при этом на скоростные дороги приходится 406 км. В среднем пробки отнимают у жителей Чэнду дополнительные 47% времени, необходимого на дорогу.

8. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Жители Рио, по данным компании, проводят в пробках 164 часа в год, или 43 минуты в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер, когда люди возвращаются с работы домой. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 81%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 63%.

Общая протяженность дорог в городе – 20 211 км, при этом на скоростные дороги приходится 208 км. В среднем пробки отнимают у жителей города 47% времени, необходимого на дорогу.

9. Тайнань, Китай

Жители Тайнаня, по данным компании, проводят в пробках 143 часа в год, или 37 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер. Время, необходимое на дорогу, вырастает на 71%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 51%.

Общая протяженность дорог в городе – 7 833 км, при этом на скоростные дороги приходится 165 км. Среднее время в пробках отнимает у жителей города 46% от времени, необходимого на дорогу до пункта назначения.

10. Пекин, Китай

Жители Пекина, по данным компании, проводят в пробках 179 часов в год, или в среднем 47 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер, когда люди возвращаются домой с работы. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 84%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 72%.

Общая протяженность дорог в городе – 22 200 км, при этом на скоростные дороги приходится 1 186 км. В среднем пробки отнимают у жителей Пекина 46% времени, необходимого на дорогу.