Остров Фазанов — единственное место на Земле, которое раз в полгода меняет гражданство

Остров Фазанов — это остров посреди реки Бидасоа, находящийся в менее чем шести километрах от места ее впадения в Атлантический океан. Именно здесь в 1659 году встретились представители Франции и Испании и подписали Пиренейский мирный договор, который закончил 30-летнюю войну. Этот же договор и предопределил необычную судьбу острова.

Согласно подписанному документу новая граница между Испанией и Францией прошла вдоль Пиренейских гор и дальше по реке Бидасоа до впадения ее в Бискайский залив. И как это обычно бывает при мирных договорах, реку оба государства должны были бы разделить пополам. Но вот засада: если бы высокие договаривающиеся стороны решили следовать букве закона до конца, то «случайно» оказавшийся на их пути остров нужно было бы разделить пополам. Но остров мал, всего-то 6820 кв. метров. Чего его делить?

В результате страны договорились владеть островом по очереди. Теперь администрация испанского города Ирун (на берегу слева) и администрация французского города Андай (справа) управляют им по полгода. И это, отметим, уникальный случай в мировой практике.

К слову, до того, как стороны договорились о таком необычном сотрудничестве, статус острова был долгое время не определен. Как результат — его использовали для официальных встреч и он становился свидетелем и ареной для многих важных исторических событий.

К примеру, именно на острове Фазанов французский король Людовик XIII (сын Марии Медичи) впервые встретился со своей супругой Анной Австрийской, а позже сын Людовика XIII Людовик, соответственно, XIV-ый встретил здесь свою жену Марию Терезия Испанскую. И это только один пример. На острове также проводили переговоры и обменивались пленными, подчас весьма высокопоставленными.

Каждые полгода, представители власти с двух сторон встречаются на острове и передают документы о собственности. Кроме того, остров является лакомой целью для любителей нелегального туризма, потому что официально на него доступ закрыт. Впрочем, при остром желании до него может добраться практически любой — от Ируна до него всего 30 метров водной глади, а от Андая — 45. Меньше длины олимпийского бассейна.