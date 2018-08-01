Остров Пасхи станет для туристов еще более недоступным

Остров Пасхи, получивший известность во всем мире благодаря своим каменным истуканам, станет для туристов еще более недоступным местом. Конгресс Чили проголосовал за то, чтобы ограничить сроки пребывания туристов и нерезидентов на острове с 90 до 30 дней. Кроме того в самом ближайшем будущем планируется установить максимальное количество приезжающих на остров.

Согласно последним данным, численность населения на острове сегодня в 20 раз больше, нежели она была еще 20 лет назад и составляет около 7700 человек. Кроме того, количество производимых на острове отходов также удвоилось. Все это, по мнению властей, сильно влияет на сохранность острова и его скульптур и даже 3000 человек, проживающих на острове одновременно, уже слишком много.