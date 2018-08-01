Остров Пасхи станет для туристов еще более недоступным

Delfi Turgid
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Остров Пасхи станет для туристов еще более недоступным
Foto: AP/Scanpix

Остров Пасхи, получивший известность во всем мире благодаря своим каменным истуканам, станет для туристов еще более недоступным местом. Конгресс Чили проголосовал за то, чтобы ограничить сроки пребывания туристов и нерезидентов на острове с 90 до 30 дней. Кроме того в самом ближайшем будущем планируется установить максимальное количество приезжающих на остров.

Согласно последним данным, численность населения на острове сегодня в 20 раз больше, нежели она была еще 20 лет назад и составляет около 7700 человек. Кроме того, количество производимых на острове отходов также удвоилось. Все это, по мнению властей, сильно влияет на сохранность острова и его скульптур и даже 3000 человек, проживающих на острове одновременно, уже слишком много.

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Delfi Turgid

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