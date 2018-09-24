От Байкала до Мертвого моря: 10 самых красивых озер Земли

Delfi Turgid
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9. Водохранилище Берриесса (США)
От Байкала до Мертвого моря: 10 самых красивых озер Земли
Foto: Shutterstock

Наступило лето и многие из нас проведут жаркие деньки на берегу какого-нибудь озера. И вот, нежась на горячем латвийском солнышке и попивая сок в своем шезлонге, почитайте о других озерах — самых красивых озерах планеты по версии портала Wanderwisdom.

10. Мертвое море (Иордания, Израиль и Палестина)

От Байкала до Мертвого моря: 10 самых красивых озер Земли
Foto: Shutterstock

Мертвое море на самом деле не море, а озеро — самое соленое озеро в мире, концентрация минералов в его водах превышает концентрацию в океанской воде в почти 10 раз. Да, плотность воды настолько высока, что на его поверхности можно лежать и читать книгу, не умея при этом плавать. Кстати, это озеро находится на высоте в минус 423 метра над уровнем море — рекордно низкой для нашей планеты.

Мертвым оно называется из-за того, что в его водах мало кому удается выживать. И да, оно активно упоминается в Библии, а его берега "видели" множество событий, описанных как в Ветхом, так и Новом Завете.

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9. Водохранилище Берриесса (США)

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Delfi Turgid

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