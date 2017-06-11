Foto: DELFI

Национальные парки по всему миру притягивают туристов своей нетронутой красотой. Туда можно приезжать как и просто для отдыха, так и с познавательной целью. Европейские национальные парки — это не только несколько гектаров первозданной красоты, но и потрясающее разнообразие флоры и фауны.