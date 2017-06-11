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Национальные парки по всему миру притягивают туристов своей нетронутой красотой. Туда можно приезжать как и просто для отдыха, так и с познавательной целью. Европейские национальные парки — это не только несколько гектаров первозданной красоты, но и потрясающее разнообразие флоры и фауны.
Портал Tūrismagids.lv выбрал несколько национальных парков Европы, в которых стоило бы побывать каждому. Среди них нашлось место и латвийским.
- 1. Национальный парк Шварцвальд (Германия)
- 2. Высокий Тауэрн, национальный парк в Австрии
- 3. Хорватский национальный парк Плитвицкие озёра
- 4. Горем, национальный парк в Турции
- 5. Куршская коса, национальный парк в Литве
- 6. Гауйский национальный парк (ну, мы же все знаем, где это?)
- 7. Соомааский национальный парк, Эстония
- 8. Йостедалсбреен, национальный парк в Норвегии
- 9. Национальный парк Сарек, Швеция
- 10. Национальный парк Оуланка, Финляндия