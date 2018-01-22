От ночи в иглу до марафона в Антарктике: 8 незабываемых зимних приключений

Многие не любят зиму из-за холода и гололеда на дорогах. Однако опытные путешественники ценят это время года прежде всего благодаря тем впечатлениям, которые можно получить только зимой.

Ниже мы расскажем о самых увлекательных зимних путешествиях, которые подарят вам незабываемые впечатления и новый опыт.

Посетить ледяные пещеры в Исландии

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Ватнайёкюдль — крупнейший ледник на острове Исландия. Располагается в юго-восточной части острова и занимает 8% его территории, или 8 133 кв. км. По объему Ватнайёкюдль является наибольшим в Европе, а по территории — третьим.

Множество туристов ежегодно приезжает сюда, чтобы полюбоваться холодной красотой ледника. Однако что впечатляет больше всего, так это посещение ледяных пещер, которые образовались из-за таяния льдов.

Туры бронируются на месяцы вперед, но это действительно того стоит. С января по март единственный период в году, когда вы можете увидеть сверкающие, прозрачные ледяные пещеры.