От Пхенчхана до Ниццы: 12 идей для путешествий в 2018 году

Delfi Turgid
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Февраль: Пхёнчхан
От Пхенчхана до Ниццы: 12 идей для путешествий в 2018 году
Foto: Shutterstock

Многие начали 2018 год со списка обещаний — заняться спортом, меньше проводить времени в соцсетях или больше путешествовать. Если с первыми двумя вариантами поможет натренированная сила воли, то с путешествиями все намного проще — вместе с DW.com мы собрали для вас самые интересные идеи для путешествий по Европе — по одной на каждый месяц.

Январь: Гармиш-Партенкирхен

От Пхенчхана до Ниццы: 12 идей для путешествий в 2018 году
Foto: Pixabay

В декабре прошлого года здесь заработал новый фуникулер, который способен за час перевести до 600 человек до горы Цугшпитце — высочайшей точки Германии. В хорошую погоду оттуда открывается чудесный вид на Баварию, которая в 2018 году отметит свое столетие.

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Февраль: Пхёнчхан

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Delfi Turgid

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