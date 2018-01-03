От Пхенчхана до Ниццы: 12 идей для путешествий в 2018 году

Многие начали 2018 год со списка обещаний — заняться спортом, меньше проводить времени в соцсетях или больше путешествовать. Если с первыми двумя вариантами поможет натренированная сила воли, то с путешествиями все намного проще — вместе с DW.com мы собрали для вас самые интересные идеи для путешествий по Европе — по одной на каждый месяц.